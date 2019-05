Prestito d’onore: un aiuto concreto da NoidelTosi e Fondazione Merlini

Riconoscere il merito e sostenere la progettualità di ragazze e ragazzi che hanno il piacere e il coraggio di essere protagonisti e di investire sul futuro.

Lo fanno l’Associazione NoidelTosi e la Fondazione Merlini, guidate dai loro presidenti,Vanna Colombo Bolla e Benedetto Di Rienzo, che dal 2016 restituiscono in premi per gli studenti il 5×1000 ricevuto da soci e genitori. 41.300 € in quattro anni.

Mercoledì 15 Maggio consegneranno 9.000 € del 5×1000 ricevuto da soci e famiglie agli studenti dell’Enrico Tosi, più di settanta, che hanno conseguito con esiti eccellenti le certificazioni linguistiche.

Una festa delle lingue per riconoscere anche il valore dell’intercultura, che la generazione Erasmus sperimenta sempre più intensamente e, soprattutto, un momento per affermare che il capitale umano e che il capitale sociale rappresentano il livello della maturità civile e della forza professionale di una nazione e che, quindi, sono da coltivare e da incentivare con determinazione e con modalità anche innovative.

Per questo Associazione e Fondazione sostengono – con un investimento di 18.000 € – le prime Debate Academy italiane, organizzate in collaborazione con la neonata Società Italiana DebateItalia, e offriranno la possibilità a sessanta ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia di parteciparvi a Santa Caterina del Sasso in Leggiuno nel prossimo mese di giugno. Perché il Debate, attraverso la sua palestra di ascolto, discussione e confronto, educa al rispetto e alla convivenza civile.

E perché i giovani sognino in grande il loro futuro, la Fondazione Merlini mette a disposizione dei neodiplomati il prestito d’onore, così che scelte di studio impegnative o idee progettuali innovative e audaci non siano ostacolate sul nascere da incertezze economiche.

17 neodiplomati ne hanno tratto vantaggio in questi primi due anni in cui la Fondazione ha messo a disposizione del prestito d’onore più di 110.000 €, con l’obiettivo di raddoppiare per quest’anno.

Insomma studenti, famiglie, scuola, Associazione e Fondazione per dire che insieme si può fare e si può osare: 15 maggio, ore 18.30, Aula Magna ITE Tosi, Busto Arsizio.