Prevenire e curare il diabete, un incontro a Gallarate con la onlus La Dolce Vita

Una serata per conoscere il diabete, prevenirlo, affrontarlo nel caso la malattia si presenti.

L’appuntamento “Diabete oggi. Si può prevenire? Come curarlo? Si può guarire?” è organizzato da La Dolce Vita Onlus (dedicata proprio al tema specifico), in collaborazione con i Comuni di Gallarate e Busto e con la Asst Valle Olona, che hanno concesso il patrocinio.

L’appuntamento è al museo Maga mercoledì 15 maggio 2019, dalle 18 alle 20. L’incontro è aperto al pubblico, la partecipazione è libera.

Interverranno Antonio Bossi, direttore del reparto Malattie Endocrine e Centro Regionale per il Diabete Mellito, Direttore Centro Studi Aterosclerosi all’Ospedale Treviglio; il professor Sebastiano Bruno Solerte, Dipartimento Medicina Interna, UOC e Cattedra di Geriatria, Università degli Studi di Pavia; il professor Lorenzo Piemonti, direttore del Diabetes Research Institute, Beta Cell Biology Unit, Università Vita-Salute S. Raffaele Milano; il dottor Ivano Franzetti, responsabile della Diabetologia-Endocrinologia dell’ASST della Valle Olona.

Secondo i dati Istat del 2016 sono 3 milioni 200 mila in Italia le persone che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione (16,5% fra le persone di 65 anni e oltre). La diffusione del diabete è quasi raddoppiata in trent’anni (coinvolgeva il 2,9% della popolazione nel 1980). Anche rispetto all’anno 2000, i diabetici sono 1 milione in più e ciò è dovuto sia ’invecchiamento della popolazione che ad altri fattori, tra cui l’anticipazione delle diagnosi e l’aumento della sopravvivenza dei malati di diabete. Nell’ultimo decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutte le classi di età.

Il diabete è una patologia fortemente associata allo svantaggio socioeconomico, correlata all’obesità e alla vita sedentaria. E impostare un corretto stile di vita è fondamentale per prevenire l’insorgere della malattia e per la terapia, sia per il diabete di tipo 1 sia per il diabete di tipo 2.