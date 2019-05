Prevenzione alle truffe, in tanti all’incontro con gli agenti

Anche oggi (lunedì 13 maggio) sala gremita per il nuovo appuntamento della campagna di prevenzione delle truffe ai danni degli anziani dal titolo “Io non ci casco”. A Cajello l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso (promotrice dell’iniziativa) era affiancata dagli agenti della polizia locale, dal dirigente del commissariato di Gallarate Luigi Marsico, dal sostituto commissario Annamaria Benci e dal capitano della Compagnia dei carabinieri di Gallarate Matteo Russo.

Una squadra ormai collaudata, in grado di spiegare come “non cascarci” quando alla porta di casa si presentano persone senza scrupoli, abilissime nel catturare la fiducia dell’anziano di turno per raggirarlo e truffarlo. L’assessore Caruso ha introdotto la “lezione” ringraziando le forze dell’ordine: «Polizia di Stato e carabinieri sono sempre al nostro fianco, anche a questi incontri di sensibilizzazione a tutela degli anziani. La collaborazione sulle strade e a iniziative come quella di oggi sta dando ottimi risultati. E’ importante che la gente ci possa guardare in faccia, possa ascoltarci e possa perciò fare cadere quel velo di timore che spesso spinge a non chiamarci o a non denunciare».

La campagna “Io non ci casco” sta toccando con successo tutti i rioni di Gallarate. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 17 a

Cascinetta, sempre alle 15, all’oratorio in via Don Frippo 11.