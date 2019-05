Prorogata la mostra del National Geographic sui cambiamenti climatici

Prorogata fino al 9 giugno la mostra mostra “Capire il cambiamento climatico”, promossa e prodotta dal Museo di Storia Naturale di Milano in collaborazione con la National Geographic Society e la direzione scientifica di Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana.

Sono quasi 300 gli scatti che mostrano da un lato la bellezza e le meraviglie della natura e dall’altro le catastrofi ambientali. Come il lago Poopo prosciutagosi in Bolivia nel 2015 o il ghiacciaio Bridge, in Canada, ritiratosi di tre chilometri in 12 anni. Lo scioglimento dei ghiacci, la deforestazione o manifestazioni metereologiche estreme sempre più frequenti e diffuse sono raccontate chiaramente dalle immagini per sensibilizzare i visitatori su quali sono le cause e gli effetti futuri del riscaldamento globale.

Il percorso, consigliato anche per i bambini a partire dai 6 anni, è arricchito dalle tecnologie digitali immersive e interattive che permettono ai visitatori di ogni età di sentirsi “dentro” la natura che cambia.

La mostra si chiude con suggerimenti utili e consigli pratici da mettere in pratica nella vita di ogni giorno per contribuire ciascuno a ridurre il devastante impatto del nostro stile di vita sulla natura.

Il Museo di Storia Naturale è in corso Venezia 55, a Milano.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 17.30, fino al 9 giugno.

Per maggiori informazioni info@natgeoexperience.com oppure 02.88463337.