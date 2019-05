Quasi seicento studenti di corsa per combattere la fame nel mondo

Sono ben 480 gli alunni dell’IC 1 “Don Rimoldi” di Varese e 94 del Maria Immacolata di Busto che domani, mercoledì 28 maggio, si impegneranno nel comune obiettivo di costruire un mondo libero dalla Fame e di raccogliere fondi per Azione contro la Fame (www.azionecontrolafame.it), organizzazione da 40 anni in lotta contro la fame e la malnutrizione infantile in 50 Paesi.

La Corsa contro la Fame è un evento didattico, sportivo e solidale pensato da Azione contro la Fame per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle superiori. L’iniziativa nasce in Francia nel 1997, per poi espandersi a Spagna, Italia e Germania, sempre con l’idea di assegnare un ruolo chiave agli alunni delle scuole partecipanti, ai quali viene chiesto un coinvolgimento attivo nell’essere parte della soluzione al problema della fame nel mondo. Quest’ anno, in Italia, sono 77.000 i ragazzi di 303 scuole coinvolti per raccogliere fondi da destinare alla cura e alla prevenzione della malnutrizione infantile.

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale che combatte le cause e le conseguenze della malnutrizione in 50 Paesi del mondo. Da quasi 40 anni salviamo la vita dei bambini malnutriti, garantiamo alle loro famiglie accesso all’acqua potabile, cibo, istruzione e assistenza sanitaria di base.