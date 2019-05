Riapre il chiosco di villa Mylius

Un caffè o un panino immersi nella natura del parco di villa Mylius, da ora si può grazie al nuovo punto di ristoro aperto di recente in questa splendida area verde di Varese. Il chiosco si trova a due passi dai campi da tennis e dall’area giochi per bambini e da lì si può godere una vista magnifica sul parco e sulla la storica villa da cui prende il nome questo polmone verde nel centro di Varese. Da qualche giorno dunque, chi frequenta il parco può trovare anche un servizio in più grazie a questo nuovo spazio aperto da un gruppo di giovani che si sono aggiudicati il bando del Comune di Varese per la gestione del chiosco di Villa Mylius.

Ieri pomeriggio il sindaco di Varese, accompagnato dal vicesindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici, ha voluto salutare i giovani gestori trascorrendo al parco la pausa pranzo. “Il parco è un luogo meraviglioso e con questo nuovo spazio viene dato un servizio in più ai frequentatori – ha spiegato il sindaco – Abbiamo voluto riaprire questo chiosco proprio per valorizzare ulteriormente l’area verde vissuta ogni giorno da centinaia di persone. Inoltre, sono felice che questa possa essere un’occasione di lavoro per i giovani che hanno aperto questa attività”.

Lo spazio sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 21.00.

“Avere una postazione fissa di ristoro, frequentata e aperta, vuol dire anche avere un presidio di controllo e una maggiore sicurezza al parco – ha detto il vicesindaco – Inoltre i giovani gestori del bar avranno tra i loro compiti previsti dal bando anche l’organizzazione di eventi ed iniziative per animare Villa Mylius”.