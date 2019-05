Risate, fiori e musica: torna la Festa delle rose

(foto di Luca Leone)

Torna la Festa delle rose di Induno Olona. Dopo essere stata cancellata per due volte a causa del maltempo, sabato 1 e domenica 2 giugno la festa si farà, anche se con qualche ritocco al programma.

Sabato 1 giugno l’appuntamento è alle 15.45 al Roseto della pace – in via Maciachini 9 – per lo spettacolo “Quello che i nerd non dicono”, con Nicola Virdis, il comico “muto” arrivato terzo nell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent con il suo tormentone “turn around”, diventato virale.

Domenica 2 giugno la festa inizia alle 11.30 con il concorso “La rosa più bella“, aperto alla partecipazione di tutti gli appassionati di rose, che entro le 14 potranno consegnare alla giuria la loro rosa recisa.

Alle 14 il Coro di voci bianche Filarmonia della Filarmonica indunese si esibirà in concerto, seguito alle 14.30 dalle acrobazie dei Truzzi volanti. Alle 16 esibizione del Team tricolore pizzaioli acrobatici infine si festeggerà la festa della Repubblica con un saluto del sindaco Marco Cavallin.

Alle 17.15 la premiazione dei concorsi della Festa delle rose con l’accompagnamento musicale degli allievi dell’Istituto musicale Mariangela Bianchi.

Durante la giornata, sempre al Roseto della pace, saranno esposte opere del maestro Matteo Chiarelli e del collettivo Zer’Art.