Ruba nove bottiglie di superalcolici dal supermercato, arrestato dai carabinieri di Gallarate.

In manette è finito un cittadino marocchino di 36 anni, pregiudicato. L’uomo si era introdotto all’interno del supermercato Esselunga di Gallarate e aveva nascosto all’interno e nelle tasche del giubbotto ben nove bottiglie di superalcolici provando poi ad uscire, con assoluta naturalezza, dall’entrata del centro commerciale priva delle barriere antitaccheggio.

Gli addetti della sorveglianza lo hanno però scoperto e hanno chiamato i carabinieri che sono immediatamente arrivati sul posto e lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. L’uomo è stato trattenuto per la notte nelle camere di sicurezza della caserma dell’Arma, in attesa di celebrare il rito direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio.