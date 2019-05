Rubano una borsa, ma il titolare si accorge, li insegue e avverte i carabinieri

Tentano il furto in negozio, ma non fanno i conti con la prontezza del titolare che li segue, avverte i carabinieri e consente ai militari di bloccare i due ladri.

È successo a Varese, nella centralissima via Mazzini, alla Valigeria Ambrosetti.

Il titolare, Paolo, si accorge della presenza in negozio di due tipi sospetti, ma non si ferma lì: «Li ho visti uscire con una borsa rubata e ho deciso di seguirli – spiega -. Ero al piano di sopra, ma da subito mi sono sembrati due personaggi loschi, infatti erano entrati con l’intento di rubare. Sono andati verso piazza Repubblica e gli sono stato dietro. Quando si sono fermati mi hanno visto e hanno fatto per tornare indietro, ma fortunatamente abbiamo incrociato i carabinieri: ho spiegato velocemente loro la situazione e i militari sono partiti all’inseguimento. I due ladri sono stati bloccati poco dopo, ho fatto la denuncia, li ho riconosciuti in caserma e mi hanno restituito la borsa. Tutto in due ore. Sono soddisfatto, un grande grazie ai carabinieri di Varese».