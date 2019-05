Rubato alla Pro Loco il furgone della raccolta rifiuti lungo la ciclabile

Senza furgone sarà più complicato raccogliere la spazzatura lungo la ciclabile.

Furto, la notte scorsa, alla sede della Pro Loco di Gavirate sul lungolago. Ignoti hanno tranciato i lucchetti messi a chiusura del perimetro e si sono introdotti rubando l’automezzo e un telone. Poi hanno raccolto un mazzo di chiavi provando a entrare nella sede ma senza riuscirvi.

La sede è dotata di allarme ma, per una serie sfortunata ci circostanze, non è giunto l’avviso all’apparecchio telefonico collegato. La triste scoperta è stata fatta questa mattina dallo stesso personale della Pro Loco : « Il valore del mezzo è indubbiamente basso ma per noi è molto importante perchè ora ci ritroviamo senza furgone per effettuare il lavoro di pulizia lungo la ciclabile».

Il gesto appare inspiegabile: il furgone riporta visibilmente le scritte della Pro Loco e il suo valore è dunque limitato. I responsabili sono fiduciosi che venga presto ritrovato. Nel frattempo dovranno adibire il piccolo furgoncino rimasto che, però, non è adeguato al carico di spazzatura che si accumula nei weekend.