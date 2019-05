Sabato 25 maggio, porte aperte all’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

L’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile organizza per sabato 25 maggio un Open Day per presentare la sua offerta di alta formazione post-diploma ai giovani che sono in procinto di decidere come proseguire gli studi.

L’evento si terrà dalle ore 10,30 alle 16.

I corsi ITS post-diploma preparano i giovani fino a 29 anni di età a entrare velocemente nel mondo del lavoro; sono più brevi di un corso di laurea: hanno una durata di 2, massimo 3 anni; nascono su espressa richiesta di precise figure professionali da parte delle aziende; il 50% dei docenti sono professionisti che vengono dal mondo del lavoro; il 30% delle ore è dedicato al tirocinio formativo

I dati dimostrano che oltre il 90% dei diplomati dell’ITS hanno trovato un impiego entro 12 mesi dall’ottenimento del titolo.

La sede dell’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile è collocata strategicamente tra i due terminal dell’aeroporto di Malpensa. Per questo motivo, fin dalla sua nascita, i corsi di alta formazione post-diploma che ha sviluppato sono legati alle professioni inerenti al mondo aeroportuale.

✓ Innanzitutto il corso per cui la scuola è diventata “famosa” è quello di “Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili cat. B1.1 EASA Part 66”, perché l’ITS ha ottenuto l’approvazione da parte dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per ottenere il “Certificate of Recognition”, che consente di acquisire la Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA).

✓ Immediatamente dopo è nato il corso di “Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche”, un tipo di professionalità che rappresenta un’eccellenza del made in Italy, con alti standard di innovazione che la collocano al terzo posto a livello europeo relativamente ai prodotti e alle tecnologie aeronautiche e aerospaziali.

Attualmente circa il 96% dei diplomati di questo corso hanno trovato un impiego nel settore in cui hanno studiato.

✓ Non si può dimenticare che Malpensa è il più importante aeroporto cargo d’Italia. Perciò la logistica ricopre un ruolo fondamentale. È il motivo per cui l’ITS Lombardo ha avviato il corso

di “Tecnico Superiore in Supply Chain & Operations Management”, che ha diplomato i primi studenti alla fine del 2018, con interessanti successi in termini di esiti occupazionali,

ancora in corso di verifica (gli esiti si misurano a 12 mesi dall’ottenimento del diploma).

✓ L’introduzione della 4° rivoluzione industriale coinvolge molte delle imprese che gravitano attorno all’aeroporto, perciò sono stati avviati anche i corsi di “Tecnico Superiore Meccatronico per l’Industria 4.0 Meccanica e Aeronautica”. Si tratta di una specializzazione necessaria in particolare per le numerosissime piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo italiano. Il corso crea un profilo estremamente innovativo, che nasce dalla fusione di tre figure professionali: il tecnico per l’automazione

industriale, il tecnico elettronico e il tecnico informatico.

Open Day ITS Lombardo Mobilità Sostenibile: 25 maggio 2019, ore 10,30 – 16 Open Evening ITS Lombardo Mobilità Sostenibile: giovedì 18 luglio ore 17

In entrambe le occasioni si potranno visitare l’incredibile hangar didattico dotato di aeromobile e le aule della scuola, accompagnati da docenti e studenti. Saranno inoltre previsti momenti di

presentazione e approfondimento dei corsi proposti, tutti progettati a partire dalle necessità di figure professionali espresse dalle aziende del territorio. Sì, perché gli ITS nascono per sviluppare le

competenze ricercate dalle imprese, in un connubio stretto e fecondo tra formazione e lavoro.

ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

Via Leonardo da Vinci 5, Case Nuove di Somma Lombardo (Va)

Tel. 0331.1820100

info@itslombardomobilita.it

www.itslombardomobilita.it