Sabato sera nella sede Soms per la presentazione di “Insieme per Cantello”

Per incontrare i cittadini e presentare candidati e programma, la lista “Insieme per Cantello” – che candida al ruolo di sindaco Giuseppina Vargiu, ha organizzato una serata in programma sabato 4 maggio alle 20.30 nella sede Soms di via Turconi.

La serata si aprirà con una fiaba animata per i bambini e con un concerto con la Civica scuola di musica di Porto Ceresio e il Civico Istituto musicale Maria Angela Bianchi di Induno Olona.