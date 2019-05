Safety Group insegna ai bambini cos’è il pericolo e come prevenirlo

«La bicicletta è pericolosa?» «Un pianoforte è pericoloso?» «E una banana?»: sembrano domande bizzarre, ma non per i bambini delle classi quarte della scuola primaria di Moriggia, che oggi si sono trovati a vivere un incontro divertente ed istruttivo sul temi relativi alla sicurezza e alla salute, organizzato da Safety Group nella loro sede di Moriggia.

La prima parte dell’evento è stata basata sull’intrattenimento didattico dei bambini, avvicinandosi al concetto di pericolo: alle singolari domande su cosa fosse definibile “pericoloso” e cosa meno, le risposte fornite dagli alunni variavano dalle incrollabili certezze («La candeggina è pericolosissima!») ai legittimi dubbi («La bicicletta? Dipende da come la usi»), rinforzando sempre più la percezione del rischio, la cultura della sicurezza e l’importanza di comportamenti sicuri in tutte le fasi della propria quotidianità.

Malattia, prevenzione, salute, postura corretta e rischi biologici sono termini con cui oggi anche i più piccoli vengono a contatto molto presto, apprendendo quanto sia importante mantenere atteggiamenti corretti nei confronti del proprio corpo -per esempio senza caricare zaini pesantissimi sulla schiena- e nei confronti altrui, per conoscere e dunque non imbattersi in situazioni pericolose, o per sapere come comportarsi nel caso in cui si verifichino.

La seconda parte dell’incontro si è svolta all’aperto, per ripassare insieme ai professionisti di Safety Group e alla Protezione Civile le giuste condotte in caso di situazioni pericolose. Al termine dell’evento sono poi stati distribuiti ai bambini dei diplomi per la campagna Safety Kids “la prevenzione fin da piccoli”, rinnovando l’invito ad alunni e maestre affinché la sicurezza sia sempre un valore fondamentale in qualsiasi situazione ed età.