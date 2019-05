Saltriovenator e i suoi fratelli: tre incontri al Museo dei Fossili

Il 2019 si è aperto con grandi soddisfazioni per il Museo dei Fossili di Besano. Nei primi mesi dell’anno, infatti, la media dei visitatori è raddoppiata, complice anche la recente attenzione sul Saltriosauro, legata a nuove valutazioni scientifiche che hanno acceso l’attenzione del mondo scientifico su questo antico abitante della Valceresio.

«Il confronto tra i mesi di gennaio ed aprile 2018 con lo stesso periodo di quest’anno, mostra un netto aumento di visitatori, che sfiora quasi il raddoppio – spiegano i responsabili del piccolo ma prezioso museo della Valceresio – Si passa dai circa 850 visitatori del 2018 ai 1560 del 2019. Un risultato più che soddisfacente, che segna una indubbia vivacità del nostro museo: gli elementi di forza sono stati certamente i lavori di ristrutturazione approntati dal Comune di Besano, ma anche le numerose proposte per grandi e piccoli che si sono susseguite in questi mesi, e il sostegno della Comunità Montana del Piambello attraverso il progetto dedicato alle scuole “Paleontologi per un giorno”».

Interesse verso il museo che corrisponde all’interesse verso le ultime scoperte scientifiche in tema di paleontologia. In particolare molta curiosità ha suscitato la pubblicazione degli studi su Saltriovenator, il famoso Saltriosauro.

Proprio per soddisfare questa curiosità, il Museo dei Fossili di Besano propone una serie di incontri per conoscere meglio questo straordinario dinosauro, i rettili che popolavano il territorio di Besano nel Triassico, e i mammiferi nel Quaternario.

Il primo incontro, dedicato proprio al Saltriovenator, è in programma sabato 4 maggio alle 15.30 al museo, con la presenza di Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano ed autore dello studio su Saltriovenator e – a suo tempo – su Besanosaurus.

Prima e dopo la conferenza, alle 14.30 e alle 17, sarà possibile seguire una visita guidata alla collezione museale.

Nel mese di giugno e in settembre gli incontri proseguiranno con il dottor Silvio Renesto e il conservatore del Museo di Besano dottor Fabio Bona.

Questo il programma degli incontri:

Sabato 4 maggio, ore 15.30 – “Il Saltriovenator e gli altri dinosauri italiani”

dott. Cristiano dal Sasso, paleontologo e curatore del Museo di Storia Naturale di Milano, autore dello studio sul Saltriovenator.

Sabato 15 giugno, ore 15.30 – “I rettili del Monte San Giorgio”

prof. Silvio Renesto, docente di paleontologia e paleoecologia presso l’Università degli Studi dell’Insubria

Sabato 28 settembre, ore 15.30 – “Mammiferi fossili lombardi dell’ultima glaciazione”

dott. Fabio Bona, paleontologo e curatore del Museo dei Fossili di Besano

Per informazioni e prenotazioni: 333.7849836.

Ingresso: 7 euro adulti – 5 euro ragazzi e studenti