Salute del piede, una giornata di prevenzione alla farmacia Asfarm

Mercoledì 8 maggio a Induno Olona alla farmacia comunale Asfarm di via Jamoretti, si svolge “Alluce valgo day”, campagna di informazione finalizzata alla prevenzione delle patologie dell’avampiede .

Dalle 9,30 alle 18,30 sarà presente uno dei medici podologi dell’equipe guidata dal dottor Andrea Bianchi, e sarà possibile prenotare una visita gratuita per un consulto personalizzato. Informazioni e prenotazioni chiamando lo 0332 201246 (fino ad esaurimento posti).

Alla campagna di informazione finalizzata alla prevenzione delle patologie dell’avampiede aderiscono oltre 400 farmacie di Assofarm che ospiteranno l’“Alluce Valgo Day” con gli specialisti di PBS, il team di chirurgi ortopedici guidato dallo specialista Andrea Bianchi, fondatore in Italia dell’innovativa tecnica Percutaneous Bianchi System che interviene in maniera sempre meno invasiva per trattare le patologie dell’avampiede e in special modo l’alluce valgo.

In tutta Italia saranno organizzate delle giornate d’incontri tra la popolazione e i medici di PBS (chirurghi e podologi) che gratuitamente, previa prenotazione dell’appuntamento all’interno delle farmacie che aderiscono al progetto, forniranno delle informazioni utili ai pazienti. Grazie alle oltre 50 aziende che al momento hanno aderito al progetto, per un totale che supera le 400 farmacie comunali, la campagna copre un bacino d’utenza potenziale stimato in circa due milioni di abitanti.

«I piedi – spiegano i promotori dell’inziativa – sono il punto di riferimento e di forza dell’intero apparato scheletrico, se non godono di ottima salute la piccola centralina umana in cui sono riuniti i principali dispositivi di comando si illumina di spie rosse: i piedi, infatti, sono una regione del corpo spesso sottovalutata ma fondamentale per l’intero benessere del corpo umano. È così che l’ultimo segmento dell’arto inferiore, l’avampiede, diviene il primo per l’importanza della salute, motivo per cui PBS e Assofarm hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione finalizzata al benessere della persona ed alla diffusione di una corretta informazione sull’importanza della cura del piede».

La morfologia del piede sano è in grado di far fronte alle sollecitazioni meccaniche facendo apparire le complesse attività di movimento come semplici e naturali, ma un appoggio scorretto a causa del dolore è causa di disturbi nella deambulazione o comunque nella funzione meccanica, ma anche di patologie posturali che in genere si tende più difficilmente ad associare a questo tipo di fastidio. Il cattivo funzionamento del piede comporta necessariamente uno squilibrio posturale che generalmente sfocia in patologie delle strutture sovrastanti come le ginocchia, il bacino o la colonna vertebrale.

«Il benessere della persona parte dai piedi- spiega Andrea Bianchi (fondatore PBS) – Il dialogo con il medico rappresenta, nella vita del paziente, un confronto a vantaggio della salute dell’intera persona. Per questo abbiamo ideato una campagna di informazione e sensibilizzazione gratuita che rende protagonista il cittadino, e grazie alla collaborazione di Assofarm, rende un servizio utile alla popolazione».

Per saperne di più e per conoscere le altre date dell’iniziativa nella propria città o prenotare il proprio appuntamento è possibile consultare il sito Alluce valgo day