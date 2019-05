Da Sanremo a Varese per acquistare marijuana, la Polizia lo arresta in autostrada

L’intensificazione dei controlli durante le festività da parte della Polstrada ha prodotto l’arresto di un 22enne di Sanremo con 5,5 kg di marijuana in auto. La pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, impegnata in un servizio di vigilanza in data 29 aprile sull’autostrada A8, ha notato un’autovettura Renault Capture procedere a forte velocità in prossimità dello svincolo di Vergiate.

La macchina è stata prontamente seguita e controllata a distanza. All’altezza del Comune di Fontaneto d’Agogna in provincia di Novara, gli agenti sono riusciti a fermarla in assoluta sicurezza. A bordo vi era il solo conducente identificato per C.A. di anni 22, residente a Sanremo e con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, che si è mostrato particolarmente nervoso per il controllo.

A questo punto gli agenti hanno deciso di ispezionare in modo accurato il veicolo, dove sono stati rinvenuti, in uno scatolone all’interno del vano bagagli, n. 11 involucri di cellophane sotto vuoto contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di oltre kg 5,5.

A seguito di ciò, gli operatori procedevano alla perquisizione personale del soggetto e del veicolo ed al sequestro di altro materiale utile alle attività di indagine. Il soggetto veniva quindi arrestato in flagranza per violazione dell’art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 e su disposizione della Procura della Repubblica di Novara veniva associato alla Casa Circondariale di Novara in attesa dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare.