Scarichi maleodoranti: “Situazione che si protrae nell’indifferenza”

Lo scontro elettorale si accende sugli scarichi nei rivoli che scorrono verso il lago. Il candidato di Viva Gavirate, Selvino Beccari, solleva il problema delle acque maleodoranti e biancastre segnalate giovedì scorso in zona Oltrona: « La vicenda denunciata con clamore in questi ultimi giorni e relativa al cosiddetto torrente dei boschetti è tutt’altro che di carattere straordinario – afferma Beccari – E questo perché ordinario e notorio è lo scarico fognario sulla spiaggiata di Groppello dovuto al “troppopieno” della fognatura comunale della via al Lago che da trent’anni inquina il nostro sofferente lago; ordinario è che in fondo a via del Lago esista un collegamento con il primo depuratore comunale posto in via Leopardi di cui l’amministrazione comunale si è sicuramente e visibilmente dimenticata; ordinario che parte della fognatura a cui sono collegati altri comuni limitrofi scarichi liberamente nei prati sotto la pista ciclabile in località Riarella e Pavù.

Questo è l’ordinario della amministrazione uscente che per tutto questo, che da numerosi anni si protrae nell’indifferenza, deve uscire al più presto dalla gestione della cosa pubblica».

La questione, segnalata sulla pagina Facebook della cittadina, aveva visto l’intervento del vicesindaco parola che aveva inviato i tecnici comunali per effettuare verifiche.