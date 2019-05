Scienziati per un giorno “Alla scoperta del Parco del Ticino”

“Alla scoperta della natura del Parco del Ticino”, nel pomeriggio di domenica 2 giugno, dalle 14.30 alle 18.30 armati di smartphone per partecipare a una delle tantissime tappe del BioBlitz, la manifestazione promossa da Regione Lombardia e Area Parchi per monitorare e sostenere la biodiversità.

Grandi e piccini potranno partecipare gratuitamente alla manifestazione e sperimentare l’ebbrezza di essere scienziati per un giorno, guidati da esperte Guide Naturalistiche alla scoperta di uccelli, lepidotteri, piante, flora acquatica alloctona, macrobenthos, anfibi e sirfidi e altre meraviglie degli ambienti più rappresentativi del Parco del Ticino.

L’evento prevede due sessioni di rilevamento, ognuna della durata di un’ora e mezza circa. Diverse Guide Naturalistiche, in questo lasso di tempo, accompagneranno i partecipanti alla scoperta di gruppi sistematici specifici, secondo un programma serrato e dettagliato consultabile qui.

Durante il pomeriggio ai partecipanti sarà offerta “La merenda del naturalista” con prodotti a Marchio Parco Ticino.

Il ritrovo, per ogni sessione (massimo 25 partecipanti per gruppo), è sempre presso il Centro Parco “La Fagiana”, in via Strada Valle di Pontevecchio di Magenta (MI).

La partecipazione è gratuita: si consiglia la prenotazione entro il 1 giugno 2019.

Per info e prenotazioni per il censimento:

Daniela: danymeis@hotmail.com 333 2648723

Roberta: robyvalle78@gmail.com 347 8823023

Valentina: v.merlotti@inwind.it 339 7537546

Matteo: matteo_pessina@virgilio.it 3289099987

Parco della Valle del Ticino: parcoticino12@gmail.com.