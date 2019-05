Scommesse sportive online: attenzione, ma ci sono maggiori tutele

Quello delle scommesse è un mondo che affascina migliori di giocatori da decenni. Ad essere particolarmente interessati alle possibili vittorie sono i più giovani, alla ricerca costante di un metodo per guadagnare qualcosa o arrotondare la paghetta. L’unico problema è la percentuale delle vittorie, mai pari al 100%.

Ci sono dei piccoli accorgimenti, delle regole generali che, in base al comportamento dei vari bookmaker (sono loro a determinare il valore della scommessa), possono aumentare le probabilità di vincita di coloro che giocano regolarmente, scommettendo sugli eventi sportivi di cui sono appassionati.

Le scommesse sugli eventi sportivi: doppia chance, handicap e risultato finale

La doppia chance aumenta considerevolmente le possibilità di vittoria, poiché è possibile inserire all’interno della stessa puntata più possibilità (pareggio, vittoria, ecc…). Generalmente, puntando sulla squadra preferita, quella che gioca in casa, i bookmaker abbassano il valore della vincita. Grazie a questa opzione è possibile far lievitare il valore del bottino finale.

L’handicap è un altro escamotage che può far aumentare, e anche di molto, il valore della scommessa, ma non assicura l’aumento delle probabilità di vittoria, anzi bisogna giocarlo con consapevolezza ed è sicuramente una delle giocate che gli appassionati del mondo sportivo amano di più. In questo caso si definisce quello che è il risultato finale con la possibilità di assegnare appunto degli handicap ad una squadra.

Infine, il parziale/finale è un’altra puntata che assicura una vincita cospicua se giocata anch’essa con consapevolezza. Questa tipologia di giocata può essere messa in campo solo se l’evento sportivo su cui si punta prevede diversi tempi di gioco: l’esempio classico è il calcio, ma anche il basket. In questo caso è dunque possibile stabilire il risultato parziale alla fine del tempo di gioco, e il risultato finale, aumentando la posta in gioco.

Il metodo del surebet

I giocatori più incalliti puntano sicuramente ad utilizzare l’escamotage pių sicuro, quello che permette di avere la vincita assicurata, anche se nel caso delle scommesse questo non può essere mai sicuro. In realtà non vi è alcun trucco dietro a questo metodo, ma solo un’attenta ricerca e analisi dei risultati degli eventi sportivi e dei pronostici dei bookmaker europei più affidabili. Monitorando i siti in questione, tenendo conto delle possibili variazioni dei pronostici, sarà possibile puntare in modo intelligente e parsimonioso, con la prospettiva di aumentare il proprio patrimonio.

Le scommesse online

Sono sempre di pių coloro che decidono di indirizzare le proprie puntate sui bookmakers online gestiti da AAMS, prima di inserire i propri dati e iniziare a sbizzarrirsi; è fondamentale verificare l’affidabilità del sito, il payout, i giochi disponibili e l’eventuale reattività dell’assistenza.

Ovviamente, è difficile giocare con la sicurezza di vincere al 100%, quello che è certo è che è possibile anche puntare senza perdere niente ma soltanto guadagnare; è necessaria però molta fortuna e tanta consapevolezza, bisogna riconoscere il proprio limite e imparare che puntare tutto il capitale in una volta non è una scelta sicura.

Scommesse online: il metodo di gioco

Pianificare un metodo di gioco efficace è essenziale per prevenire danni irreparabili alle vostre finanze e giocare con consapevolezza. Ecco delle buone regole: