Scompare uomo di 33 anni, ricerche in corso

I vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune Uboldo, in via per Cerro Maggiore, alla ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di un uomo, classe ‘86, che risulta irreperibile da ieri, mercoledì 8 maggio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada ed hanno effettuato alcune ricerche nella zona.

È stato attivato il protocollo provinciale di ricerca persona. Sul posto si stanno recando anche gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e un U.C.L. (Unità di Crisi Locale).