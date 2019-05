Il Senatore Giacomo Caliendo è il commissario di Forza Italia in provincia

Giacomo Caliendo, senatore di Forza Italia eletto lo scorso anno, magistrato ed ex sottosegretario alla Giustizia nel governo Berlusconi, è l’uomo indicato dal direttivo per guidare Forza Italia in provincia di Varese.

Caliendo è stato nominato commissario durante la riunione del direttivo di oggi, lunedì 13 maggio, alla quale hanno partecipato amministratori, consiglieri e i vertici del partito con la coordinatrice regionale Mariastella Gelmini.

La risposta del partito arriva dopo gli arresti della scorsa settimana che hanno colpito esponenti forzisti a Milano e, soprattutto, in provincia di Varese dove gran parte dei dirigenti è stato oggetto di provvedimenti di custodia cautelare o indagato all’interno di una grossa indagine su un sistema di corruzione e tangenti.

La decisione del partito arriva anche all’indomani della presa di posizione dell’alleato di centrodestra, la Lega, che ha chiesto una serie di provvedimenti per dare un segnale di discontinuità.