Sentiero San Vitale-fondovalle, inaugurazione rimandata e incivili già all’opera

Una festa solo rimandata: a causa del maltempo l’inaugurazione del nuovo sentiero che collega il santuario di san Vitale al fondovalle non ha potuto tenersi. Una festa, però, solo posticipata, come spiega il sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio: “Domenica scorsa avevamo pensato di conciliare il momento dedicato al nuovo sentiero con la festa religiosa prevista al santuario. Purtroppo però i festeggiamenti non si sono tenuti a causa del maltempo e abbiamo dovuto rinunciarci”.

Zappamiglio coglie l’occasione per ripensare all’inaugurazione in un secondo momento: “Effettivamente potrebbe essere bello organizzare una camminata con i gorlesi proprio sul sentiero, scendendo verso il fondovalle e risalendo poi in direzione del paese: sarebbe un momento simbolico per far conoscere il percorso e coinvolgere la popolazione”.

Un progetto a cui il Primo cittadino tiene molto e che rappresenta solo una parte di una visione più ampia, che vede Gorla Maggiore attraversata da sentieri e aree verdi e ben collegata alla ciclopedonale della Valle Olona.

In questi mesi c’è stata anche qualche piccola modifica: “Alcuni cittadini si erano lamentati dell’altezza dei gradini, un dislivello sentito soprattutto in salita: ci abbiamo quindi rimesso mano, così da migliorarne la fruizione. Certo, stiamo sempre parlando di una bella arrampicata, ma almeno abbiamo diminuito la difficoltà per chi percorrerà il sentiero”.

Un bel progetto che a volte trova qualche intoppo, come spiega Zappamiglio: “Domenica pomeriggio ci è stato segnalato il ritrovamento di un tavolino rovesciato a metà sentiero. Sicuramente, non trattandosi di qualcosa di leggero, la causa non può essere stata il vento, ma qualcuno che lo ha voluto abbandonare lì. Con i volontari della Protezione civile lo abbiamo subito rimosso: dispiace molto quando ci si imbatte in episodi di inciviltà e poco valore al bene pubblico”.