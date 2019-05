Serata naturalistica ed escursione alla scoperta della brughiera briantea

Il Parco delle Groane si è ingrandito a nord con i territori che facevano parte dell’oramai ex Plis della Brughiera Briantea.

Per conoscerli meglio il Gruppo Natura delle GEV organizza per martedì 7 maggio (ore 21 presso il Centro Parco Polveriera di Solaro) una serata naturalistica e domenica 12 maggio una escursione con il seguente programma (di massima):

Ritrovo ore 8.45 al parcheggio in via XXV Aprile a Carugo (CO) con partenza ore 9.00 con accesso alla Riserva naturale Fontana del Guercio. Percorso in Riserva con soste nei luoghi significativi dei 13 fontanili. Poi, lungo i sentieri, si entra in Valsorda verso Brenna (area ‘fuori parco ‘ ma molto significativa per mostrare le caratteristiche della Brughiera) con sosta e piccolo ristoro alla stazione di Brenna-Alzate linea ferroviaria RFI Como-Lecco “Green Station” gestita dagli amici dell’associazione Legambiente Cantù. In stazione breve ma interessante spiegazione del progetto Green Station per la mobilità sostenibile direttrice Como-Lecco e del progetto “SENTIERO PEDEMONTE” a cui partecipiamo anche noi come Comitato. Poi rientro a Carugo lungo la valle della Roggia Vecchia molto particolare per gli aspetti geologici e naturalistici e arrivo a Carugo alla Cascina Sant’Ambrogio dove il gruppo potrebbe essere accolto dagli “Amici del Sant’Ambros”. Dopo i saluti (e non prima della tradizionale “suonata” della campanella del Sant’Ambrogio), rientro verso il parcheggio del ritrovo. Totale percorso km. 12,00, 4 ore più le soste.

La partecipazione a entrambi gli eventi è gratuita.

Qui il link con la news sul sito del Parco Groane: www.parcogroane.it/due-appuntamenti-alla-scoperta-della-brughiera/