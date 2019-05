A Sestri Levante la nuova edizione del Festival Andersen

Il tema scelto quest’anno dal 52° Festival Andersen di Sestri Levante, che si svolgerà dal 6 al 9 giugno 2019, sarà proprio la coscienza come indagine della filosofia, delle neuroscienze, delle dottrine religiose contrapposta, all’ “inverno dello spirito” di oggi che diventa indifferenza, insensibilità, illusione.

Testimonial d’eccezione il pianista Giovanni Allevi che porterà nella Baia della Favole anche la sua figura di ambasciatore di Save the Children nel mondo. Il festival contribuirà infatti a mantenere una scuola frequentata da 100 bambini a Haiti, con la sezione “Realtà del Mondo”: attraverso le parole di Janusz Gawronski, da diversi anni attivo con una ONLUS che si occupa – anche – di educazione e istruzione.

Durante il festival avverrà la premiazione del concorso Premio Andersen dedicato alla fiaba inedita, articolato in sezioni per fasce di età, scuola materna, adulti e la sezione dedicata alle graphic novel, con il cartoonist Enrico Macchiavello tra i componenti della giuria insieme a Andrea Valente, scrittore e illustratore. Al premio Andersen 2019 un premio speciale sarà dedicato il professor David Bixio, da poco scomparso, che fondò l’iniziativa nel 1967.

Lidia Ravera sarà Presidente della Giuria Tecnica. Per saperne di più http://www.andersenfestival.it