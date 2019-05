Una settimana senza social. Valeria vince la sfida: “Si può vivere lo stesso”

Una settimana senza social. Ce la fareste? La sfida è stata raccolta da Valeria, una studentessa del liceo Crespi di Busto Arsizio che racconta la sua “terribile” esperienza sul giornale scolastico “La Voce del Crespi”.

L’idea di privarsi di Instagram, Whatsapp, Youtube non è nata per caso. Lei, insieme alla sua classe, sta partecipando a un progetto “Erasmus+” dedicato proprio alle tecnologie e all’uso che le giovani generazioni fanno.

La docente ha quindi lanciato la provocazione: “Chi tra voi è disposto a sottoporsi a questo … esperimento sociale?”

In quel momento praticamente tutta la classe si è girata verso Valeria, ritenuta la più “social-dipendente” . Lo sguardo smarrito, l’dea di una settimana di isolamento, la paura della solitudine. Poi Valeria si è fatta forte e ha accettato la sfida.

Detto fatto, ha disinstallato tutti i social dal telefonino e ha iniziato i sette giorni più incredibili della sua vita. Lei stessa lo racconta al giornale “La Voce del Crespi”.

« La settimana non si è rivelata particolarmente eclatante, lo dico perché mi sono accorta di quanto io desideri che ciò che ho vissuto in quei sette giorni diventi la normalità. Instagram, Facebook, non mi sono mancati per nulla: molte volte mi annoiavo, mentre aspettavo il treno, o dopo aver finito i compiti e in molti momenti mi sono sentita sola, quasi come se non avessi più una vita sociale. Mi sono messa a leggere un libro, che ho finito in tre giorni, addirittura leggendo “lentamente”. Una cosa del genere, di mia spontanea volontà, non la facevo dalla prima media. E’ stato, invece, difficilissimo stare senza Whatsapp: per motivi scolastici innanzitutto, perché non potevo leggere il gruppo della classe, di conseguenza chiedere informazioni era più complicato, perché i messaggi normali vengono usati veramente pochissimo. E non ho potuto neanche comunicare con alcuni amici che solitamente sento ogni giorno e che non hanno i messaggi nel loro piano telefonico o non vivono in Italia».