Si apre la stagione dei mercatini serali in riva al lago

(foto di Luca Leone)

Primo appuntamento questa sera con una delle tradizioni più amate dai tanti visitatori di Porto Ceresio: i mercatini del venerdì sera sul lungolago.

Dalle 20,30 tante bancarelle di hobbystica, oggetti e abbigliamento, per godersi la notte con una bella passeggiata in riva al lago. Un appuntamento che apre di fatto la stagione estiva nella bella cittadina affacciata sul Ceresio: da questa sera e fino alla fine di settembre lo shopping in notturna tra le bancarelle illuminate sarà una delle attrazioni di ogni fine settimana.

Mercatini che anche quest’anno saranno affiancati da altre iniziative serali. Questa sera, ad esempio, è in programma alle 21 un incontro in piazza Bossi con i volontari di Sea Shepherd, l’attiva associazione ambientalista che si batte per la tutela della vita marina e della sua biodiversità.

«Il calendario delle iniziative estive sarà molto ricco – anticipa il sindaco Jenny Santi – Il venerdì sera ma anche in tutto il weekend, con la grande novità dell’Agrimercato mensile di Coldiretti e Campagna Amica Varese che inauguriamo proprio questa domenica e che poi si ripeterà ogni prima domenica del mese».