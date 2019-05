Silvana Alberio rieletta sindaco di Gavirate: “E ora riprendiamo il lavoro”

Una vittoria che si è ben delineata sin dalle prime battute. Silvana Alberio è stata riconfermata sindaco di Gavirate con il 63,22% delle preferenze. Per lei hanno votato 3013 gaviratesi contro i 1700 ( 36,78%) che hanno scelto la lista Viva Gavirate di Selvino Beccari.

« Una grande gioia per un risultato che ci premia per quello che abbiamo fatto con un grande lavoro di squadra – ha commentato il sindaco appena rieletta – Anche la campagna elettorale ci ha visti sempre presenti e puntuali. E questo i gaviratesi l’hanno capito. Da domani ricominciamo per portare a termine ciò che avevamo iniziato. Quando ai ruoli è ancora prematuro. A bocce ferme valuteremo bene. È tutto ancora da definire».

Selvino Beccari, concorrente sconfitto, ha atteso poco più di un’ora dall’inizio dello scrutinio per congratularsi con la concorrente e ammettere la sconfitta : « Il confronto elettorale è stato utile alla nostra collettività gaviratese. Abbiamo posto all’ attenzione il tema del territorio ferito, della necessità di relazioni per superare il localismo gaviratese, dell’impegno sociale e culturale. Abbiamo cercato di risvegliare l’orgoglio di essere figli di questa bellissima terra. Comunque abbiamo posto il problema del territorio e questo costituisce una nostra vittoria. Non renderemo possibile una amministrazione di banale gestione ma saremo un pungolo attento e determinato in ogni scelta . Non mancherà un vero contraddittorio. E lo stimolo alle attività, tra le altre il prossimo anno, in occasione del centenario della nascita Gianni di Rodari, la città di Gavirate dovrà essere al centro di adeguate iniziative.

Un ringraziamento alle gaviratesi ed ai gaviratesi che hanno ritenuto di dare fiducia alla lista civica Viva Gavirate! Ovviamente, i miei personali auguri di buon lavoro alla Sindaca Silvana Alberio».

Il consiglio comunale sarà composto:

Per la maggioranza, della lista Noi di Gavirate:

Massimo Parola

Giuliana Bianchi

Giovanni Bregonzio

Fabio Bramaschi

Enrico Brunella

Valentina Casacalenda

Mario Menacorde

Laura Di gioia

All’opposizione sederanno per la civica Viva Gavirate

Selvino Beccari

Francesco Cassani

Elena Silvestri

Roberto Zocchi