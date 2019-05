S’intitola “Uguali e contrari” l’edizione 2019 del “saggio del Palazzetto”

Venerdì 17 si concluderanno i corsi annuali di promozione dello sport del Centro di Formazione Fisico Sportiva (CFFS) che fanno capo all’Assessorato allo Sport del comune di Varese.

Quest’anno CSI e Uisp, in collaborazione con le Associazioni sportive della città, hanno attivato 26 corsi di base per la scuola primaria, 3 corsi di base per la scuola dell’infazia, 9 corsi espressivi e 32 corsi sportivi per i giovani e giovanissimi, con la collaborazione delle Direzioni Scolastiche cittadine.

E, alla fine dell’anno per far festa il Centro Studi Sport Csi ha preparato, con i suoi insegnanti e coordinatori, un grande “Saggio” delle attività dei bambini e ragazzi, che li vedrà tutti riuniti il 17 maggio al Palazzetto dello sport di Varese.

Coinvolti saranno gli allievi (soprattutto allieve) dei Corsi di base della scuola primaria, dell’infanzia e dei corsi espressivi: i corsi sportivi stanno concludendo festosamente i loro incontri nelle palestre e negli impianti dedicati.

«Un evento che i genitori attendono ogni anno, e come ogni anno l’organizzazione non è semplice» spiega Giovanna Mapelli. «Il tema di quest’anno è: “Uguali e Contrari” e vedrà esibirsi circa 650 allieve dai 4 ai 19 anni divise in circa 30 gruppi, con 35 istruttori» ha aggiunto Paola Muneroli.

«Questo è molto più di un saggio, è un pomeriggio, e un appuntamento annuale, di promozione sportiva che coinvolge molti ragazzi – ha sottolineato l’assessore allo sport Dino de Simone – E, infine, è un punto di culmine di un lavoro durato a lungo. un percorso inclusivo».

Ogni gruppo scolastico dimostrerà, attraverso una coreografia appositamente studiata dall’insegnante, l’importanza e il valore che l’attività sportiva di base riveste nell’acquisizione delle capacità motorie e nella formazione della personalità e della buona cittadinanza di bambini e ragazzi. I genitori di tutti i partecipanti ammireranno l’iniziale coreografia collettiva, faranno “corona” e contribuiranno con i loro applausi ad esaltare la festa dello sport espressivo che si svolgerà su 30 coinvolgenti temi musicali, tra le 18.30 e le 22.