Smoke on the lake torna in AgricolaVarese infiammata per un intero weekend dal campionato di BBQ

Sarà il weekend più rovente della stagione quello che sta per arrivare a Varese: da venerdì 24 a domenica 26 maggio il campionato italiano di Barbecue accenderà le braci per la sua quarta edizione, da Agricola in via Pisna 1.

L’evento è la terza tappa italiana del National Barbeque Championship Italia, il più grande campionato italiano di BBQ, nonché il più grande e prestigioso d’Europa, che prevede 5 weekend di gara complessivi per decretare il Grand Champion NBC 2019.

Gli appassionati di BBQ ormai lo sanno e lo aspettano con trepidazione: gare dal ritmo serratissimo, favolose pietanze alla brace, incalzante energia, musica dal vivo e tanto entusiasmo. Ecco gli ingredienti dello Smoke on the Lake: un weekend semplicemente imperdibile. Non solo per gli appassionati di barbecuing, ma per chiunque abbia voglia di trascorrere un divertente e piacevole weekend in compagnia, all’aria aperta e … rigorosamente al gusto barbeque!

Con il patrocinio e l’organizzazione di WBQA Italia, Agricola accoglierà i migliori grillers italiani, suddivisi nelle oltre 20 squadre in gara, pronti a darsi battaglia sfidandosi in 10 diverse prove per dimostrare la propria abilità davanti alla griglia: a decretare la classifica dei vincitori, una rigorosa giuria internazionale composta da esperti certificati che procederà alla valutazione di ogni singola portata di gara in base a gusto/aroma, struttura/tenerezza, aspetto e creatività.

Le portate di gara saranno i piatti pillars della cultura barbeque nel mondo: dalla Texas brisket alla Pork Shoulder, senza tralasciare però prove insolite e sorprendenti per la cottura su brace, come una portata vegana e una di pasticceria.

Torna quindi per la nostra città, una grande occasione per accogliere una manifestazione dalla portata internazionale, anche grazie al prezioso supporto di realtà fortemente radicate nel territorio varesino, come l’associazione del Casbeno Calcio, che supporta con entusiasmo l’evento fin dalla sua prima edizione e contribuisce e a dar vita ad un momento di aggregazione sempre più apprezzato ed atteso.

Lo Smoke on the Lake 2019 sarà quindi una due giorni di puro divertimento per chiunque voglia assaporare il gusto della sfida davanti alla griglia, ma anche per assaporare piatti esclusivi allo stand gastronomico: da venerdi sera e fino al pranzo di domenica sarà infatti possibile assaporare tante prelibatezze alla brace cucinate per l’occasione dell’Agricola Gill Team e dal PitMaster italiano e volto della BBQ Academy di Agricola, Mirko Vincenzi. Oltre alle rinomate salamelle, avrete l’occasione di deliziare il vostro palato con chili, pulled pork e chicken wings.

Sabato sera, torna come nelle passate edizioni, il Barbeque Party con musica dal vivo.

Competizione, ottimo cibo, musica e tanta energia: gli ingredienti per un rovente weekend da trascorrere in compagnia ci sono tutti! Che siate dunque Serial Grillers o genuini estimatori del gusto “barbeque”, lo Smoke on the Lake 2019 è un’occasione assolutamente da non perdere.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di seguire le pagine social di Agricola Home and Garden (Facebook | Instagram) o il sito internet.