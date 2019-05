Social e creatività: gli studenti imparano i segreti dell’impresa digitale

Le scuole IS Falcone di Gallarate, IS Dalla Chiesa di Sesto Calende e lo IAL di Legnano hanno aperto le porte a “Vivere Digitale“, un progetto di Facebook, Freeformers con la Fondazione Mondo Digitale.

Nei mesi di aprile e maggio, più di 250 ragazzi, tra i 17 e i 18 anni, hanno preso parte alla formazione, che ha avuto come protagonisti: i social e il loro utilizzo, la creatività,il pensiero progettuale e la presenza sul web.

L’esperienza condotta dalla Coach Simona Michelon ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova concretamente in attività di “learning by doing” ( imparare facendo). Come dicono loro stessi «ci è stato presentato il profilo di una designer grafico, ci siamo messi nei suoi panni -creando una forte empatia con di lei – e poi abbiamo creato un’applicazione che potesse aiutarla a migliorarsi e a posizionarsi efficacemente in rete».

«Questo lavoro – hanno commentato alcune studentesse – ci ha aiutate a sviluppare la creatività e dopo aver formulato il problema da risolvere, in poco tempo, abbiamo trovato una soluzione che abbiamo poi presentato. Come fa realmente un imprenditore!».

Un’esperienza formativa e trasformativa che ha coinvolto gli studenti attivamente anche sui social: durante le diverse formazioni è stato chiesto loro di condividere, impressioni e commenti, nelle stories di Instagram con gli hastag come #pitch, #designthinking o #creatività, creando così engagement con tutti i ragazzi della loro scuola, anche con quelli che non hanno potuto partecipare direttamente al

progetto.