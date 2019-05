Solbiate Olona cambia, vince Roberto Saporiti di “Più Solbiate”

A Solbiate Olona cambia il vento. Dopo i due mandati di “Voce Solbiatese”, in queste elezioni amministrative i cittadini hanno premiato Roberto Saporiti e la sua “Più Solbiate”, con 1661 voti (55,23%). Si ferma invece al 44,76% (1355 voti) la sfidante Samantha Caprioli, il cui sogno di amministrare in continuità con la Giunta Melis si è infranto alla prova delle urne.

«Non ci credo ancora -commenta Saporiti- è un gran bel risultato di tutto il gruppo, un bellissimo esempio di lavoro di squadra. Stiamo ancora valutando la composizione della Giunta Comunale, ma non c’è fretta. Per il domani auspico una fattiva collaborazione con l’altra lista, nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini».

Amareggiata invece la Capiroli, che forse ha pagato un po’ troppo il coinvolgimento massiccio dell’ ex-sindaco Luigi Melis: «Ringrazio i cittadini in generale per aver espresso con spirito democratico la loro preferenza -dice-. Ovviamente su due liste solo una può uscirne vincente, raccogliamo comunque il sostegno di chi ci è stato vicino. Abbiamo provato, da lista civica, a battere chi dentro di sé raggruppa più di un’anima politica, cosa che ha sicuramente influito. Detto questo faccio un in bocca al lupo a Roberto, saremo in opposizione pensando esclusivamente al bene dei cittadini».

