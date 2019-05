“Solito” successone al raduno di magia a Ville Ponti

Ha portato in villa Napoleonica il solito grande cumulo di appassionati, per lo più ragazzi, il raduno di magia di Assokappa, nato in silenzio e ormai diventato una consuetudine a ville Ponti.

L’appuntamento con i tanti aspiranti maghi – con tanto di concorso in sala Napoleonica – è stato il 5 maggio a Varese, con un “anticipo” il 4 maggio al teatro condominio di Gallarate.

In arrivo appassionati da tutta Italia e anche oltre, configurando la manifestazione ormai come internazionale.