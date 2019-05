Sp1 al buio, il consigliere Esposito chiede spiegazioni a “Varese cambia luce”

Un primo maggio al buio: è quello che è successo sul tratto varesino della sp1 ai nuovi lampioni Led, quelli installati dalla City Green Light che si sta occupando della sostituzione completa dei lampioni nell’ambito del progetto “Varese Cambia Luce”. A documentarlo, il video del consigliere di Forza Italia Domenico Esposito.

«Non è la prima volta che succede, in quel caso mi avevano parlato di formiche che avevano invaso il sedime dei lampioni. Ora la storia ricomincia, tra Capolago, Schiranna, Calcinate del Pesce – spiega il consigliere di minoranza, punto di riferimento per quei quartieri della città – A questo punto voglio sapere dalla società, più ancora che dai tecnici del comune a cui mi ero rivolto l’altra volta, cosa sta succedendo a quei lampioni e se c’è una soluzione stabile. Sono punti luce importanti, su di una strada attraversata anche da automobilisti non varesini, che raggiungono i laghi nei giorni festivi. Non ci facciamo una bella figura»