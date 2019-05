Stampare cataloghi di successo in ottica promozionale

I cataloghi stampati sono strumenti promozionali ed informazionali che nel tempo non hanno perduto il proprio appeal nei confronti dell’utente finale. L’avvento di internet ha stravolto abitudini e stili di vita ma alcuni aspetti restano sempre preminenti.

I cataloghi cartacei sono ad oggi una realtà molto utilizzata dalle aziende per promuovere i propri prodotti e servizi: un’esigenza oltre che una scelta, dato che una larghissima fetta di consumatori continua a prediligere questo approccio. Avere tra le mani un cartaceo ha sempre un certo fascino, anche in ottica promozionale.

Partendo da questo aspetto, quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione per realizzare un catalogo cartaceo di successo? Vediamo alcuni consigli da tenere a mente se ci si orienta verso tale tipologia di prodotti.

Il primo aspetto da tenere in considerazione per la stampa di cataloghi, oltre alla scelta dei migliori servizi di tipografia per stampa di cataloghi è decidere quale taglio si voglia dare al catalogo: ed in particolare da prendere in esame sono molteplici. Si parte dalla tipologia dello strumento e dall’uso finale del catalogo: deve essere prettamente promozionale o informativo? Ed ancora, a quale target di riferimento ci si rivolge?

Rispondendo a quest’ultima domanda si può decidere se impostare il catalogo in modo informale, diretto, esplicitamente promozionale o invece maggiormente istituzionale. È il caso ad esempio di chi ha una azienda che opera in settori di alto livello e voglia fornire un catalogo informativo dei propri servizi ai clienti.

Altri aspetti da valutare sono poi quelli legati strettamente all’aspetto esteriore, quindi con riferimento alla tipologia di carta da scegliere, più o meno spessa, fattore che si traduce anche nella grammatura da valutare. La carta può essere lucida, opaca, goffrata, finanche proveniente da foreste certificate.

Colori e nobilitazione sono poi fondamentali e possono essere frutto di lavorazioni quali laminazione, verniciatura UV, stampa a secco. Una volta appurati questi aspetti si procede poi alla rilegatura, altra fase fondamentale per la creazione di un catalogo. La scelta sul tipo di rilegatura come noto a chi abbia esperienza nel settore tipografico è tra cucitura a punto metallico, a brossura fresata, a brossura cucita a filo refe, a spirale e ad anelli.

Tante sono le tipologie di personalizzazioni che rendono questi strumenti unici e di assoluta importanza in ambito promozionale quando si ha la necessità di stampare cataloghi. Un espediente che può avere un riscontro enorme per una azienda anche al giorno di oggi, con il web a farla ormai da padrone e con il multimediale che detta in modo deciso i ritmi del marketing e della comunicazione.