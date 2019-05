“Stare bene e fare stare bene” le buone pratiche nel sociosanitario

“Stare bene e fare stare bene“, ovvero buone prassi, relazioni e welfare aziendale, è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 30 e venerdì 31 maggio alle Ville Ponti di Varese. Il tema è quello delle buone prassi nei servizi alla persona una riflessione sulle

esperienze, innovazioni e su pratiche di qualità, unitamente all’analisi di chi le realizza, le coordina, le declina e le vive con i beneficiari delle stesse.

Le risorse umane, ad ogni livello, interessate a questi processi spesso lavorano in silenzio, senza “rumore”, con fatiche importanti, con dedizione e con capacità straordinarie. I due segmenti sono intrecciati: buone prassi e risorse umane. E naturalmente un buon clima, una buona organizzazione, uno “stare bene” del personale rappresenta un elemento indispensabile per tutti i servizi e le azioni di vera qualità. Il programma si muove in questa direzione, attraverso testimonianze, esperienze, concetti e deduzioni.

Gli incontri sono organizzati da ANSDIPP, l’Associazione dei manager del sociale e del sociosanitario. L’iscrizione si effettua online sul sito www.ansdipp.it