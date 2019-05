Strattona il dipendente del supermercato dopo il furto: arrestato

Cerca di rubare all’Esselunga ma gli addetti lo fermano e per tutta risposta vengono strattonati.

Per la legge è il reato di rapina impropria. Per questo nella serata di ieri, G.F.A., italiano di 43 anni residente a Sesto Calende si è illegittimamente impossessato di generi alimentari per un valore di circa 50 euro.

I suoi movimenti sono stati notati dall’addetto antitaccheggio, che ha provato a fermare il malfattore prima che uscisse dall’esercizio commerciale, ma quest’ultimo, vedendosi scoperto, ha reagito con violenza, strattonando il dipendente del supermercato per guadagnare la fuga.

Il malvivente, nel tentativo di fuggire, ha poi opposto resistenza anche nei confronti dei carabinieri della Stazione di Sesto Calende, intervenuti subito sul posto, provando a colpirli con calci.

Per queste condotte è stato fermato e tratto in arresto per i reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere accompagnato questa mattina innanzi all’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio per celebrare il rito direttissimo.