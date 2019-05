Street Food Parade Fish Food edition Canegrate

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, l’Associazione Culturale Le Officine arriva a Canegrate con la Street Food Parade, fortunato evento legato al cibo di strada. L’edizione di Canegrate sarà differente da tutte le altre, poiché sarà una fish food edition con tantissimi piatti di pesce della tradizione e tutto il sapore del mare.

L’evento è a ingresso gratuito e si terrà in Contrada Baggina, in via Garibaldi 114/a. Ognuno dei food truck partecipanti alla manifestazione prevederà nel suo menù delle specialità marinare dal cuoppo di fritture di mare miste al panino con polpo fino al Fish & Chips ma non solo. Non mancheranno infatti i piatti immancabili come hamburger gourmet, arrosticini abruzzesi, friselle pugliesi, dolci e molto altro ancora.

Oltre alle golosità dei food truck, ci sarà spazio anche per chiringuiti, cocktail e birre, area bimbi e giochi gonfiabili, spettacoli musicali, esibizioni di artisti di strada, degustazioni, show cooking e attività ricreative pomeridiane, per una tre giorni intensa di tentazioni per la gola e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Orari

Venerdì 24 dalle 17.00 a mezzanotte

Sabato 25 e domenica 26, dalle 11 a mezzanotte

Le porte si apriranno alle 17.00 del venerdì, con chiusura a mezzanotte, mentre il sabato e la domenica l’area sarà accessibile dalle 11.00 alle 24.00.

Gli amici a quattro zampe sono benvenuti

Programma

Venerdì 24 maggio, alle ore 18:30, concerto live

Sabato 25 maggio, alle ore 21, concerto live

Domenica 26 Maggio, alle ore 21, Urlo Band live

Tutti i giorni, gonfiabili, truccabimbi e tiro a segno.