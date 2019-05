Successo a teatro, in scena gli alunni del Liceo Musicale

Grande successo al Teatro Apollonio di Varese, il 16 maggio, per la prima del Musical “I ragazzi dell’Aibbag”, prodotto dal Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi educativi del Comune di Varese e la Fondazione “Giacomo Ascoli”. La sala del teatro Apollonio era al completo e grande è stata la commozione del pubblico e delle autorità presenti.

La serata è stata aperta dal direttore del Liceo Musicale Marco Aceti e dall’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio che hanno parlato della nascita del nuovo Musical, tutto varesino, scritto per la parte musicale dal M° Enrico Salvato e per la parte drammaturgica da Liliana Maffei, entrambi docenti della scuola. Il lavoro ha richiesto più di un anno di lavoro a cui hanno preso parte ben 30 ragazzi dai 7 ai 18 anni, preparati per la parte vocale corale da Angela Ballerio e Elena Altemani, per la parte vocale solistica da Giusy Consoli, per la recitazione da Liliana Maffei e per la danza coreografica da Luca Giacon e Claudia Pontus. Trucco e acconciature sono state curate dagli allievi della Dorsi Academy School, coordinati da Stefania Torino e Giovanna Favaro.

Il pubblico è rimasto molto colpito dalla professionalità dimostrata degli allievi nella preparazione di uno spettacolo così complesso. Si sono distinti per la parte vocale i solisti Angela Bisceglia, Laura Giudici e Kyle Pegoraro che, con i suoi 8 anni, ha commosso il pubblico con la sua esibizione. Sono apparse molto curate la scenografia e i giochi di luce predisposti dalla regista Liliana Maffei. Il 17 maggio lo spettacolo è stato ripetuto per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Sala al completo, grande attenzione da parte dei ragazzi e entusiasmo dei docenti che si sono meravigliati della professionalità dei ragazzi e del forte messaggio educativo trasmesso.