Come superare ansie e paure, Dario Silvestri lo spiega ne “Il Potere del Cambiamento”

Uno dei problemi che affligge molte persone della nostra società è quello dell’ansia verso gli eventi della vita. Il ritmo della routine quotidiana che è sempre più frenetico non permette di poter riflettere sugli avvenimenti o avere tempo libero a sufficienza per pensare a sé stessi. Da questa condizione di iperstress nasce l’ansia e la paura di fallire, specialmente dinanzi a scadenze imminenti, situazioni precarie e mai affrontate prima. Molti dei metodi presenti su Internet spesso forniscono soluzioni illusorie o addirittura nessuna soluzione, per questo motivo uno dei più importanti coach della performance, Dario Silvestri, ha deciso di scrivere un libro per illustrare il suo metodo di lavoro.

Il libro si chiama “Il Potere del Cambiamento – Prepara la tua mente per il successo” e da poco è in tutte le migliori librerie italiane e sulle più comuni librerie italiane. Il libro di Dario Silvestri si appresta a diventare un punto fermo per tutti coloro che stanno attraversando un brutto periodo e non riescono ad uscirne. La strategia proposta da Silvestri, coach, trainer ed imprenditore, è quella di imparare ad affrontare il cambiamento.

Cos’è il cambiamento?

Il cambiamento è un fattore fondamentale nella progressione e nell’evoluzione morale di ognuno. Tutti quanti cambiamo ed accettare questo fattore porta anche ad accettare sé stessi e – quindi – a catena tutti i lati negativi che sentiamo di avere. Nelle sue parole così possiamo definire il cambiamento:

Il cambiamento è quel motore ultimo che ci spinge a percorrere un cammino e che non

smette mai di condurci avanti: le strade sono spesso lunghe e complesse da affrontare e,

quindi, di nuovo, bisogna cambiare per non fermarsi o per non prendere direzioni che

non ci conducono dove veramente vogliamo.

Come si potrà facilmente intuire, quindi, il cambiamento è un percorso interiore e da svolgere in totale autonomia, e forse è proprio questo il segreto del successo del suo metodo. Essere guidati in un percorso di miglioramento aiuta l’autostima a crescere e rinforzarsi e cambiare prospettiva. Uscire da una prospettiva negativa, ovviamente, non è facile. Ma con impegno e fatica ognuno può avere il successo che merita.

Naturalmente il successo di cui parla Dario Silvestri non è solo ed unicamente lavorativo. Il lavoro è un aspetto fondamentale della nostra vita ed è giusto che sia affrontato nella giusta maniera, ma anche gli affetti, le relazioni interpersonali e l’ambiente che ci circonda sono fondamentali per definire la nostra persona.

Il cambiamento, quindi, può aiutare anche a rimettere in moto meccanismi fermi da tempo nelle relazioni interpersonali e provare ad evolvere. Il libro edito da Hoepli, quindi, si configura come una guida indispensabile di facile lettura e di facile assimilazione per chi vuole dare un taglio netto alla propria vita e salutare quel passato opprimente che ha condizionato irrimediabilmente la vita. Come recita quel famoso motto: volere è potere e in questo caso funziona veramente. Basta volere il cambiamento e seguire semplici direttive di vita per rimettere in moto ciò che si è fermato.