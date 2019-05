Tanta attesa per il confronto tra i candidati: la serata si sposta alla scuola Ferrarin

Una campagna elettorale vivace, temi importanti, due candidati sindaci di carattere. A due settimane dal voto, a Induno Olona l’attenzione sulle elezioni amministrative del 26 maggio è alta e le prenotazioni per il confronto elettorale organizzato da Varesenews per martedì 14 maggio, ha registrato in poche ore il “tutto esaurito”.

Proprio per dare al maggior numero di persone la possibilità di seguire la serata, è stato dunque deciso un cambio di sala. Non più Sala Bergamaschi, ma la Sala multiuso della Scuola elementare Ferrarin, in via Croci 2, che può ospitare fino a 300 persone e offre molte possibilità di parcheggio.

Il direttore di VareseNews Marco Giovannelli modererà il confronto tra Marco Cavallin, sindaco uscente e candidato della lista civica “ViviAmo Induno Olona”, e Rosa Ferrazzi, candidata per la lista “Centro destra per Induno”. Vi aspettiamo martedì 14 maggio alle 21.