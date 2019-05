A teatro gli ottanta musicisti dell’Orchestra del Conservatorio di Colonia

Sabato 25 e domenica 26 Maggio, a Stresa e Varese, torna la grande musica sinfonica con l’Orchestra del Conservatorio di Colonia. Dopo il successo, conquistato nel 2018, arriva infatti la seconda edizione del progetto di “Accademia Europea Villa Bossi” che porta le orchestre dei grandi Conservatori europei nei teatri del Varesotto e del Verbano. Un appuntamento unico che vedrà tanti giovani musicisti vivere un’esperienza unica.

L’Accademia Europea di Villa Bossi negli anni ha lavorato con alcuni fra i più importanti Conservatori europei, tanto da realizzare il progetto “Viaggio in Italia”. Attraverso l’organizzazione di master class, invitando i migliori professori e giovani artisti la collaborazione dell’Accademia infatti, si è potuta ampliare fino ad avere la disponibilità delle orchestre del Conservatorio Reale di Bruxelles, del Conservatorio Superiore di Colonia e del Mozarteum di Salisburgo per un grande progetto sinfonico.

“Viaggio in Italia” sarà quindi la prima grande occasione per tanti giovani musicisti di vivere un’esperienza unica. Dopo il grande successo del primo “viaggio”, quello dei giovani dell’Orchestra del Conservatorio Reale di Bruxelles che con la meravigliosa Quarta Sinfonia di Mahler hanno riempito lo Stresa Convention Center, il Teatro Openjobmetis e il Teatro Delia Cajelli di Busto lo scorso ottobre, ora sarà la volta dell’Orchestra Sinfonica dell’Università di Musica e Danza di Colonia. Sabato 25 Maggio, dalle ore 20:30, allo STRESA CONVENTION CENTRE, conosciuto anche come Palazzo dei Congressi (Piazzale Europa 3) verranno proposte le seguenti opere: sinfonia n°4 in LA MAGGIORE di FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY – SINFONIA ITALIANA, Suite Sinfonica Op. 35 di NIKOLAIJ RIMSKIJ-KORSAKOV – SHEHERAZADE. Le stesse opere verranno riproposte domenica 26 Maggio, dalle ore 17:00, al Teatro OpenjobMetis di Varese in Piazza della Repubblica.

In queste date gli 80 giovani musicisti dell’Orchestra Sinfonica dell’ Università di Musica e Danza di Colonia saranno diretti dal M° Alexander Rumpf, direttore artistico dell’orchestra e professore di conduzione all’Università di Colonia e, per la data di Stresa, dalla giovane promessa della direzione Teresa Riveiro Böhm.

Il costo del biglietto è di 25,00 €; ridotto per i minori di 18 anni e gli over 65 a 15,00 €; mentre per le scuole è di 10,00 €. I biglietti sono disponibili anche andando sul sito: www.ticketone.it oppure presso l’ufficio turistico di Stresa in Piazza Marconi (per lo spettacolo di sabato 25 maggio) e la biglietteria del teatro Openjobmetis di Varese (per lo spettacolo di domenica 26 maggio).