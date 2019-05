Telecamere al nido: la Lombardia conferma i 900 mila euro stanziati

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità Silvia Piani, lo stanziamento di 900 mila euro per realizzare progetti a favore dei minori che frequentano nidi e micro-nidi: 600 mila euro per installare telecamere a circuito chiuso negli asili nido (divisi sulle annualità 2019/2020) e 300 mila euro per formare personale operatori e famiglie (anni 2018/2019).

Per tutelare la sicurezza dei bambini al nido, Regione Lombardia sceglie quindi di andare avanti sulle telecamere al nido, nonostante le perplessità sollevati in merito da pedagogisti ed educatori che, con lo stesso obiettivo, chiedevano piuttosto di investire su selezione, formazione continua e supervisione del personale.

NECESSITÀ INTERVENTI TEMPESTIVI

“Fatti di cronaca recenti – dice l’assessore – continuano a evidenziare problematiche gravi nelle strutture, che coinvolgono operatori, famiglie e gli stessi bambini. Intendiamo contrastare i fenomeni di maltrattamento fisico e psichico, sul piano della sicurezza, con l’installazione delle telecamere di videosorveglianza, mentre, sul piano della prevenzione, individuando i segnali di disagio, potenziando e sviluppando le azioni informative e formative su operatori e famiglie – aggiunge l’assessore regionale. In quest’ottica è essenziale favorire lo scambio di informazioni e di buone prassi, come pure garantire la diffusione di campagne informative e forme di assistenza ai minori vittime e alle loro famiglie. Ciò anche attraverso l’adozione di protocolli che impegnino le Istituzioni a lavorare in rete e con un approccio multidisciplinare”

PROGETTI ATTRAVERSO LE ATS LOMBARDE

Le domande di contributo dovranno essere presentate alle Ats da parte delle strutture nido e micro nido, pubblici e privati, autorizzate al 31 dicembre dello scorso anno dalle Ats territorialmente competenti. I progetti dovranno essere realizzati dalle Ats regionali, col ruolo di capofila, in partenariato con enti locali, Asst, enti del terzo settore e autorità competenti come rappresentanti di forze dell’ordine e autorità giudiziarie.

Le ATS che erogheranno il contributo a consuntivo e in un’unica soluzione.

Per ogni domanda ammessa a finanziamento sarà assegnato un contributo pari al 90 per cento dei costi sostenuti, fino a un importo massimo di 5 mila euro.

Le telecamere sono a circuito chiuso e le immagini di esclusivo utilizzo da parte dell’autorità giudiziaria, che potrà visionarle solo a seguito di una denuncia o di una segnalazione.

ASILI NIDO IN LOMBARDIA

I dati in Lombardia evidenziano la presenza di 2.081 strutture nidi e micro-nido (dati AFAM, analisi regionale strutture socio sanitarie, febbraio 2019, diffusi da Regione Lombardia) per un totale di 60.405 posti. Nell’ultimo triennio (2017-2019) è aumentato il numero totale delle strutture (+2,6 per cento), che va di pari passo con l’incremento del numero totale dei posti (+2,6 per cento) disponibili. Dei 2.081 asili, 532 sono pubblici, 1.549 privati. Il numero delle strutture accreditate, complessivamente 702 (224 pubbliche e 478 private), per un totale di 23.044 posti, è rimasto invariato nel triennio 2017-2019. In particolare, in Lombardia, ci sono 532 strutture pubbliche, con 23.684 posti disponibili. Di questi 48 strutture sono in provincia di Varese, per un totale di 2.057 posti disponibili.