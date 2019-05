Il terremoto in Castellanza Servizi e Patrimonio “gasa” l’opposizione: “Il sindaco si dimetta””

Da una parte l’indagine su 4 dipendenti di Castellanza Servizi e Patrimonio accusati di peculato, dall’altra le dimissioni (datate 29 aprile e mai comunicate dal sindaco Mirella Cerini) dell’amministratore unico Carlo Veronelli, ufficialmente per motivi professionali, hanno spinto l’opposizione unita a protocollare una mozione con richiesta di dimissioni del primo cittadino castellanzese.

Michele Palazzo, Paolo Colombo, Mino Caputo, Giovanni Manelli, Angelo Soragni e Marinella Colombo l’hanno depositata in data odierna al Protocollo di Palazzo Brambilla.

L’aria attorno al sindaco Mirella Cerini si fa sempre più pesante e le opposizioni ne approfittano per riportare alla luce vecchie richieste e interrogazioni nelle quali si chiedeva maggiore trasparenza sul tema dell’azienda partecipata interamente dal Comune. Michele Palazzo, addirittura, sta lavorando ad una mozione per chiuderla e rifarne una nuova.

L’amministratore unico dimissionario, che nulla avrebbe a che vedere con l’indagine della Procura di Busto Arsizio in corso, dichiara l’essenziale e alla domanda sul perchè si è dimesso risponde laconicamente «per motivi professionali» mentre quando gli si chiede perchè il sindaco non le abbia comunicate abbozza un «chiedete al sindaco, non ne ho idea». Anche sulle indagini in corso rimane abbottonato: «Non mi esprimo sull’inchiesta, la magistratura faccia il suo dovere ma da parte mia non ho mai avuto alcun sospetto sui miei collaboratori in Castellanza Servizi e Patrimonio».

All’ipotesi di mozione di sfiducia aveva risposto il capogruppo di Partecipiamo Luigi Croci: