Terzo Mundialito di Bregano: over 40, fatevi avanti!

Siete dei calciatori over 40 e non trovate un torneo che fa per voi?

A Bregano hanno pensato anche ai vecchietti del pallone: alla terza edizione del Mundialito dal 3 al 15 giugno c’è spazio per 8 team over 40.

Divertimento, premi in palio per le prime quattro squadre e soprattutto l’occasione di dimostrare che l’esperienza può essere un fattore determinante. Nelle serate del torneo stand gastronomico sempre aperto con ottimi panini, patatine e birra a fiumi. Per informazioni e iscrizioni 320844995 o 3491267256.