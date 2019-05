Torna “Agricolae!”: fiori, sapori e animali in fiera

Il Comune di Venegono Inferiore è pronto per l’edizione annuale di “Agricolae! Fiori, sapori e animali in fiera”, in programma domenica 12 maggio, dalle ore 9 alle ore 19. Un’occasione speciale di incontro tra i cittadini e la produzione agroalimentare locale con prodotti a chilometro zero per un’alimentazione sana e di qualità, con le eccellenze alimentari nostrane.

Il tutto arricchito da una serie di iniziative collaterali per una festa dell’agricoltura all’interno del paese in cui i visitatori potranno entrare in contatto diretto con gli animali delle nostre fattorie e vivere esperienze legate al mondo agreste.

Tra le iniziative annunciate laboratori didattici, degustazioni e tante attività di intrattenimento per i più piccoli, come il giro pony, una piccola mostra di animali da cortile con mucche, capre, asini, conigli e prova di mungitura manuale della Mucca Mascotte e della Capretta Camoscetta e laboratori pratici con operazioni di sgranatura e molitura della farina con preparazione dell’impasto finale.

Destinati a scatenare la meraviglia dei più piccoli, ma anche dei grandi, lo spettacolo equestre e la dimostrazione di volo dei rapaci. E poi il mondo delle api, tosatura della pecora, un laboratorio per preparare il formaggio, dimostrazione di taglio legna e giro sul carretto trainato da Trattore d’epoca.

Agricolae! sarà allestita nell’area della tensostruttura di Venegono Inferiore, via Menotti e all’interno del parco di Villa Molina con esposizione e vendita di prodotti locali con SlowFood Varese, il Consorzio della Formaggella del Luinese, i banchi del mercato del Piambello, con un occhio di riguardo alla filiera corta e al prodotto locale, fiori e piante da orto e giardino, coinvolgendo produttori, agricoltori e allevatori.

Nell’ambito dell’evento i visitatori potranno trovare un ricco stand gastronomico con piatti speciali per tutta la giornata e percorsi alla scoperta del vino.

La fiera, organizzata dal Comune in collaborazione con la LAAV Libera Associazione tra Anziani Venegonesi e con il Patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese, è rivolta a tutti.

L’ingresso è per tutti gratuito.

Per informazioni contattare l’ufficio cultura del Comune di Venegono Inferiore allo 0331 856024 oppure cultura@comunevenegonoinferiore.it.