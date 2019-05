Torna la Camminata Alto Verbano: “Edizione numero 40, sarà speciale”

Domenica 12 maggio avrà luogo a Germignaga l’edizione numero 40 della Camminata Alto Verbano, organizzata dall’omonimo gruppo podistico germignaghese, un appuntamento imperdibile per gli amanti del podismo non competitivo ma anche per chi vuole fare una semplice e rilassante passeggiata alla scoperta dei nostri dintorni.

Come ogni anno i percorsi predisposti dall’organizzazione sono diversi e con differenti caratteristiche: alla portata di tutti il percorso di Km 6, interamente pianeggiante, che si snoda fra Germignaga e Luino passando attraverso i rispettivi lungo lago. Leggermente più impegnativo il secondo percorso di Km 6 collinare che sale fino a Brezzo di Bedero attraverso il sentiero “Alto Verbano” con il passaggio attraverso il magico “bosco delle fate” e il transito nei pressi delle fortificazioni della linea Cadorna, recentemente restaurate. C’è poi il percorso di Km 13 che comprende sia il percorso di 6 km di pianura che quello di 6 km collinari mentre per i più allenati c’è il percorso di Km 21 che aggiunge al percorso di km 13 suggestivi passaggi verso Muceno, il Monte Sole e Belmonte, regalando panorami mozzafiato sul lago Maggiore.

Trattandosi di un’edizione speciale (40 edizioni sono un traguardo sicuramente da festeggiare…) sarà possibile avere come riconoscimento a quota piena un’artistica maglietta in tessuto tecnico e rifocillarsi a fine manifestazione con un pasta party gratuito offerto a tutti i partecipanti, oltre naturalmente ai soliti ricchi punti di ristoro ubicati ogni 6 km sui percorsi e al ristoro finale all’arrivo. Come per gli anni precedenti sono attesi a Germignaga diversi gruppi sportivi provenienti da fuori provincia e anche da altre regioni, confermando ancora una volta il grande apprezzamento per questo evento ormai consolidato.

La manifestazione è non competitiva e a passo libero, valida per i concorsi nazionali della FIASP ed Internazionali IVV e il concorso varesino “la mia Provincia”. L’orario di ritrovo è fissato per le ore 7:30 presso le scuole medie di Germignaga in via ai ronchi ed è possibile iscriversi e partire fino alle ore 9:30 ultimo orario di partenza possibile. Per i gruppi le iscrizioni devono essere effettuate entro venerdì 10 maggio con possibilità di aggiunta fino a sabato 11 maggio alle ore 20:00

Per chi volesse ulteriori informazioni è possibile scaricare il volantino dell’evento visitando il sito internet dell’associazione all’indirizzo www.gpaltoverbano.it o sulla pagina Facebook “40a camminata Alto Verbano”