Torna la fiera di Luvinate, la festa della montagna e della gente

Ritorna sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 la Fiera di Luvinate, alla sua seconda edizione. Un programma ricchissimo: due giorni dedicati alla montagna, al piacere di stare insieme nel gioco e nel divertimento, fra bancarelle e mostre, musica e spettacoli. Il tutto con una particolare attenzione al futuro del Campo dei Fiori e a quanto successo dopo gli incendi dell’ottobre 2017 e alle alluvioni della primavera-estate 2018.

Tra i tanti eventi in programma tra i quali sabato 18 maggio 2019 alle 16 grande evento con lo spettacolo dei celebri Truzzi Volanti presso i Giardinetti del Centro Sociale. Alle ore 17 presso la Sala Consiliare si svolgerà poi un convegno promosso da Comune, Ente Parco e Consorzio Castanicoltori dedicato al futuro del Campo dei Fiori, inserito anche all’interno del calendario “Anche io con Varesenews”. I cambiamenti climatici e i tristi avvenimenti che hanno caratterizzato le nostre montagne rendono necessario ed opportuno l’avvio di nuove modalità di cura della montagna. Si racconterà quindi quello che è successo con Dario Bevilacqua, il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che operò in quei giorni, e Giuseppe Barra, il Presidente del Parco Campo dei Fiori.

Saranno presenti anche i responsabili del Consorzio Castanicoltori che spiegheranno come la castanicoltura possa essere uno strumento importante per la gestione e la tutela del territorio e di come ci sia in itinere il progetto di esportare l’esperienza delle selve castanili avviate a nord del Campo dei Fiori anche nell’area a sud, tra i comuni di Casciago, Luvinate, Barasso, Comerio, Gavirate e Cocquio.

Domenica 19 maggio invece, alle ore 11.00 Comune di Luvinate ed Ente Parco verrà dedicato il nuovo ponte sul sentiero 10 alle donne e agli uomini della Protezione Civile e alle GEV. Un modo per dire grazie a quanti da tempo si dedicano alla salvaguardia e alla protezione dell’ambiente e delle comunità locali, a partire proprio dal terribile incendio dell’ottobre 2017 che devastò oltre 200 ettari solo su Luvinate, provocando poi nella estate successiva 3 diverse alluvioni che distrussero anche il celebre sentiero che attraversa il Campo dei Fiori.

Domenica, tra l’altro, niente macchine nel centro di Luvinate: il paese si animerà di quasi 50 bancarelle tra artigiani, produttori a km 0 ed artisti di vari prodotti. Inoltre si potrà scoprire Luvinate con una guida turistica a cura della ProLoco o visitare i recenti bacini sotterranei d’acqua nascosti nella montagna e liberati dalla Protezione Civile. Presso il Centro Sociale apertura della mostra dedicata alle bellezze del Varesotto: un racconto fotografico entusiasmente su quanto sia bella la nostra provincia realizzato da Luca Leone.

Per ogni dettaglio dell’evento, per i luoghi organizzati per il parcheggio e i punti ristoro guardare il sito www.fieradiluvinate.it o la pagina facebook @fieradiluvinate. In caso di condizioni meteo avverse, verranno fornite informazioni organizzative dalla pagina facebook.

