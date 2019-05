A Tradate tutto pronto per un’E…state in sella

Cosa fare quando finisce la scuola? Da giugno fino a settembre, a Tradate, torna il E…state in sella di A.S.D. Bel Sit, un centro ippico affiliato FISE e CONI situato all’interno del complesso dell’Agriturismo Bel Sit, nella splendida cornice del Parco Rile-Tenore-Olona.

La struttura offre una club house, servizi, spogliatoio, un campo esterno 30×90, un coperto 15×25, un tondino con diametro di 20m, ampi paddock in erba, 25 box, oltre a tutti i servizi dell’Agriturismo come il ristorante ed il negozio di alimentari (a km zero).

Per l’edizione del 2019 sono previste tante attività studiate appositamente per rendere più coinvolgente il programma per i partecipanti.

ATTIVITA’ SVOLTE

• Lezioni di equitazione (battesimo della sella, pony games, principianti,esperti)

• Etologia (fisiologia e comportamento del cavallo)

• Grooming (gestione, cura, pulizia del cavallo)

• Attività ludiche

• Laboratori creativi

• Compiti

A CHI È RIVOLTO IL CAMP

Possono partecipare tutti i bambini con età compresa tra i 4 e 14 anni.

DOVE

Il campo si svolgerà a Tradate, all’interno del complesso dell’Agriturismo Bel Sit facilmente raggiungibile dalla Statale “Varesina” (da cui dista 200m).

QUANDO

Da giugno a settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per info e iscrizioni

340 2595522 – Mersia

393 2227724 – Marco

371 3778649 – Giorgia

Email: asdscuderiebelsit@yahoo.it

Pagina Facebook: A.S.D.Scuderie Bel Sit