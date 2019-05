Tre culle, un’unità mobile di TIN e due gastroscopi in dono al Del Ponte

Tre culle, un’unita mobile di terapia intensiva neonatale e due gastroscopi. Il tutto per un valore di 260.000 euro. È la donazione che questa mattina la Fondazione Il Ponte del Sorriso ha fatto all’ospedale Del Ponte. Una generosità frutto di tante e diverse esperienze dolorose o positive accomunate dall’attaccamento ai professionisti che lavorano nel presidio pediatrico varesino.

Nel dettaglio, le incubatrici sono state consegnate alla struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del prof. Massimo Agosti. Quella da trasporto sarà utilizzata per il Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale (STEN), un servizio che è un’eccellenza in Lombardia e che proprio a Varese è stato avviato come progetto pilota. Grazie a incubatrici come questa, infatti, viene assicurato il trasporto in condizioni di massima sicurezza per tutti i neonati che, nati ad esempio in altri punti nascita del territorio, devono essere trasferiti nella struttura varesina di alta specializzazione. Ogni anno, su 500 bimbi assistiti dalla Tin varesina, un centinaio viene trasportato dagli altri ospedali collegati ( Busto, Gallarate, Tradate, Cittiglio e Saronno).

Le altre tre incubatrici sono invece destinate all’attività di reparto: accoglieranno cioè tutti i neonati che, a causa delle prematurità o della presenza di particolari patologie, richiedono un periodo di degenza in un reparto protetto come la TIN.

I due gastroscopi pediatrici, invece, uno slim e uno medio, sono stati consegnati al dott. Valerio Gentilino, Direttore della Chirurgia pediatrica. ( nella foto sotto a sinistra insieme al dottor Segato)

Si tratta di strumenti che consentono di sottoporre i bambini, a partire dall’epoca neonatale, ad esami indispensabili per definire una diagnosi, per gestire situazioni d’emergenza o per eseguire procedure complementari durante complessi interventi chirurgici rendendo pertanto completa l’offerta chirurgica al Del Ponte.

Proprio in ambito endoscopico, i chirurgi pediatrici dell’Ospedale Del Ponte sono in stretto contatto con gli specialisti della Gastroenterologia dell’Ospedale di Circolo, diretta dal dott. Sergio Segato: grazie a questa preziosa sinergia, i chirurghi pediatrici stanno affinando le proprie competenze endoscopiche al fine di poter arrivare a offrire all’Ospedale Del Ponte un servizio ancora più completo per i piccoli pazienti che dovessero aver bisogno di sottoporsi ad indagini endoscopiche.

I fondi necessari a queste importanti donazioni sono stati raccolti dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso con la campagna “Aiutaci a proteggerli” e grazie al grande impegno dei volontari durante le iniziative natalizie.

«Sono tantissime le persone che hanno deciso di sostenere questo nostro progetto di acquistare nuove apparecchiature per rendere l’Ospedale Del Ponte sempre più tecnologicamente avanzato – precisa laPresidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso, Emanuela Crivellaro – Dietro a una donazione spesso vi è una motivazione, alle volte anche molto toccante, più facilmente arriva da chi ha pensato di far diventare il proprio compleanno un’occasione per fare del bene, di devolvere il ricavato del mercatino natalizio scolastico o della festa dell’asilo, da aziende e dai loro dipendenti che credono nella responsabilità sociale. A tutti va il nostro più profondo grazie».

Ringraziamenti sono stati fatti dall’Asst attraverso il suo direttore Gianni Bonelli che ha annunciato per fine anno l’apertura del pronto soccorso e della terapia intensiva pediatrici.

Presente anche il Presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti che ha voluto ringraziare Emanuela Crivellaro per la passione con cui porta avanti i suoi progetti, una caparbietà di cui, alla fine, beneficiano tutti i varesini e anche i lombardi, dato che il Del Ponte è inserito nella rete pediatrica regionale.