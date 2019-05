Dal Ticino a Malpensa, il treno per l’aeroporto raddoppia

L’apertura della Varese-Lugano è stata una piccola rivoluzione dei trasporti a Varese e sul confine con il Canton Ticino. E ora va “a pieno regime”: dal 9 di giugno il treno collegamento Ticino-Varese-Malpensa raddoppia.

Un treno ogni mezz’ora che collega il Ticino e tutti i principali poli della provincia di Varese.

Già oggi è attiva la linea S40 è il collegamento TiLo che unisce Como a Varese e Malpensa Aeroporto passando da Mendrisio, che solo ogni due ore è prolungato fino a Malpensa Aeroporto, servendo il Terminal 1 e il Terminal 2. Dal 9 giugno 2019 sarà la linea S50 a collegare ogni ora Bellinzona, Lugano e Mendrisio con Varese e Malpensa T1 e T2, senza più cambio a Mendrisio.

Treno da Bellinzona e Lugano a Malpensa

Da Bellinzona partirà un treno ogni ora, al minuto .34, dalle 4.34 del mattino alle 20.34 della sera. Il tempo di percorrenza è di 2 ore e 13 minuti. Da Lugano a Malpensa il treno parte al minuto .05 (dalle 5.05) e il tempo di percorrenza è di 1h 42′.

In senso opposto i treni da Malpensa partono al minuto .13 dal Terminal 2 e dal minuto .19 dal Terminal 1. Prima corsa alle 6.13, ultima alle 23.13.

I treni fermano in ogni stazione e i tempi di percorrenza sono in effetti piuttosto lunghi. Sono stati criticati dall’Associazione ticinese utenti dei trasporti pubblici, che ha parlato di «un handicap per chi sceglie il treno» e ha lamentato che, in queste condizioni, sarà difficile ridurre le concessioni per i paralleli servizi con pullman (in Svizzera, sulla stessa tratta, si preferisce dare concessioni al mezzo su ferro, meno inquinante).

Treno da Malpensa a Busto, Gallarate e Varese

Il nuovo collegamento come detto raddoppia anche i collegamenti tra Malpensa e le tre maggiori città del Varesotto.

Da Varese si parte per Malpensa all’ora esatta. Primo treno alle 5.00, ultimo alle 22. Il treno impiega 41 minuti per arrivare al terminal 1, 47 per il terminal 2.

Da Gallarate si parte per Malpensa al minuto .18. Primo treno alle 5.18, ultimo alle 22.18. Il treno impiega 21 minuti per arrivare al terminal 1, 28 minuti per il terminal 2.

Da Busto Arsizio la possibilità è doppia. Da Busto Rfi-Fs si parte al minuto .25, da Busto Ferrovienord si parte al minuto .31.

Il collegamento più veloce è quello dalla stazione Ferrovienord: solo 13 minuti per arrivare al T1, 16 per arrivare al T2.

E per andare da Malpensa a Busto, Gallarate e Varese? L’orario è sempre uguale: i treni da Malpensa partono al minuto .13 dal Terminal 2 e dal minuto .19 dal Terminal 1. Prima corsa alle 6.13, ultima alle 23.13.